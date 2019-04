La sorella non la trova più: imprenditrice 45enne di Lignano trovata morta alla Brussa

di Marco Corazza

CAORLE - L'allarme lanciato dalladi lei:. A perdere la vita un'di origini inglesi.È stata la sorella della vittima, che vive a Spilimbergo, a denunciare la scomparsa della donna ai carabinieri della località turistica friulana. Subito sono scattate le ricerche, con la segnalazione inoltrata anche ai comandi dell'Arma limitrofi, in Veneto. Che fosse accaduto qualcosa di brutto alla 45enne, lo aveva sostenuto la stessa familiare che in questo periodo infatti vedeva la sorella particolarmente chiusa. Non solo, perché la donna ha anche fornito ai carabinieri una mappa con alcuni punti in cui la propria cara poteva essere andata. Così ieri mattina le ricerche sono iniziate a cavallo di Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'unico indizio certo per gli investigatori era l'auto bianca con cui l'imprenditrice si era allontanata da casa. Ieri, poco dopo le 16.30, è arrivata la segnalazione al 112 di un'auto che dal mattino era ferma, apparentemente abbandonata alle porte della Brussa. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, giunti poco dopo con i carabinieri di Villanova di Fossalta di Portogruaro,