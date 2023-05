Brutta caduta da cavallo, elitrasportata in ospedale una persona con diversi traumi

TARCENTO - Una persona è stata soccorsa nel primissimo pomeriggio di oggi, lunedì 15 maggio, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da cavallo che si è verificata in un centro ippico di Tarcento. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con diversi traumi, stabile, cosciente, in codice giallo.