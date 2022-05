SANTA MARIA LA LONGA - Aveva una grande passione per il calcio locale, Alcide, detto Cide, sia per l'Union 91 di Pavia di Udine, sia per i ragazzi del Santamaria di Santa Maria la Longa, che, ricordano i sindaci dei due paesi, seguiva sempre in casa, spostandosi in bicicletta. E proprio rientrando in bici verso Percoto, dove viveva, potrebbe essere caduto - secondo una prima ipotesi -, finendo in un canale. In quel fosso è stato trovato senza vita nella tarda mattinata di ieri, 28 maggio, lungo una strada che dal centro urbano di Santa Maria porta alla frazione di Merlana, nel comune di Santa Maria la Longa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

Alcide Scrazzolo, classe 1953, venerdì non aveva fatto ritorno a casa mettendo in apprensione i suoi familiari. «La sorella, non avendolo visto rincasare, si è preoccupata e ha dato l'allarme - riferisce il sindaco di Pavia di Udine Beppino Govetto -. Sapeva che ogni volta che andava a Santa Maria faceva la stessa strada in bicicletta». E così è avvenuto il ritrovamento.

IL RICORDO

A Pavia di Udine era molto noto, come ricorda Govetto. Dopo una vita di lavoro in una fabbrica di tavoli della zona artigianale di San Mauro a Percoto, era andato in pensione. Non era sposato e si dedicava volentieri a seguire le partite di calcio delle squadre locali. «Vedeva volentieri le partite del settore giovanile. Aveva questa passione. Seguiva in paese le gare dell'Union, ma anche quelle della squadra di Santa Maria, sempre in sella alla sua bici.

L'ALTRO PAESE

Ha la stessa fotografia in testa il sindaco di Santa Maria la Longa Fabio Pettenà. «Vedevamo spesso Alcide girare per il nostro paese come per Pavia. Aveva una grande passione per il calcio e veniva spesso a seguire le partite del Santamaria al campo sportivo. I dirigenti lo conoscevano un po' tutti». Pare avesse parlato proprio venerdì di un nuovo appuntamento sportivo. «Dei dirigenti mi hanno raccontato che lo avevano visto venerdì e che aveva detto che avrebbe seguito la squadra anche a Sevegliano per la partita. Di sicuro, le gare in casa, non le saltava mai», racconta il primo cittadino di Santa Maria la Longa.

Ma purtroppo Cide, quella partita non potrà mai più vederla.