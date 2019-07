Accende il falò con la bottiglia di alcool, il ritorno di fiamma lo ustiona: è grave

di Marco Corazza

Ha tentato di accendere il fuoco con l'alcool, un uomo diè grave in ospedale. È accaduto ieri sera nel centro della cittadina montana. L'uomo stava per accendere un falò avvalendosi di una bottiglia di alcool. Un gesto che purtroppo si è rivelato pericoloso. Non appena infatti il tolmezzino ha spruzzato la pericolosa sostanza sulle fiamme, si è verificato il classico ritorno.L'uomo è stato invaso dall'alcool incendiato, facendolo stramazzare al suolo. Subito è stato soccorso dai presenti che hanno allertato il 118. Sul posto, verso le 19, sono arrivati i carabinieri con i sanitari che hanno portato il malcapitato in ospedale a Tolmezzo. Viste le gravi condizioni, l'uomo è stato poi trasferito in un centro grandi ustionati.