Campodarsego. Incendio in casa, un uomo ustionato: le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco

Incendio in abitazione oggi, 30 gennaio attorno alle 17,30 in via Bassa Terza a Fiumicello di Campodarsego. Un uomo è rimasto gravemente ustionato alle mani. Dopo essere stato soccorso dai vigili del fuoco, è stato affidato ai sanitari del Suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in ospedale a Padova. (video di Simone Piccirilli/Nuove tecniche)