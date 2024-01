Campodarsego. Casa in fiamme, un uomo è gravemente ustionato: strada transennata

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Incendio in abitazione oggi, 30 gennaio attorno alle 17,30 in via Bassa Terza a Fiumicello di Campodarsego. Un uomo è rimasto gravemente ustionato alle mani. Dopo essere stato soccorso dai vigili del fuoco, è stato affidato ai sanitari del Suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in ospedale a Padova.

Le sue condizioni sono ritenute critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incendio si sono subito portati i vigili del fuoco con più mezzi. Al momento non si conoscono le cause del rogo. La zona è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Numerosi i residenti della zona, infatti, che si sono portati sul luogo dell'incendio spaventati. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati alcuni passanti che hanno notato le fiamme e hanno subito capito che stava accadendo qualcosa di grave.