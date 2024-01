Incendio all'hotel Kennedy, denso fumo nero visibile a km di distanza

ARZIGNANO - Dalle 17.15 di oggi 30 gennaio 2024 i vigili del fuoco stanno operando ad Arzignano in via Tiro a Segno per l'incendio divampato all'interno dell'ex Hotel Kennedy oramai in disuso da diverso tempo, non si hanno al momento notizie di persone rimaste coinvolte. Le fiamme divampate negli scantinati della struttura, hanno prodotto un intenso fumo visibile a grande distanza. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e Vicenza con due autopompe, un’autobotte e 10 operatori, sono riusciti dotati di autorespiratori ad entrare all'interno della struttura e iniziare le operazioni di completo spegnimento del materiale accatastato all'interno. Si presume che le fiamme possono essere state innescate da qualche persona senza tetto per scaldarsi. Sul posto la polizia locale, il sindaco e personale dell’Arpav. Operazioni dei vigili del fuoco tuttora in corso.

