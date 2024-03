Wartsila, illustrato da Msc il progetto di reindustrializzazione. Fedriga: «Strategico a livello europeo»

TRIESTE - È stato convocato per il prossimo 20 marzo al ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo sulla crisi industriale dello stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra. Oggi, lunedì 4 marzo, al Mimit si è tenuto un incontro: al tavolo con il ministro Adolfo Urso e il sottosegretario delegato, Fausta Bergamotto, hanno partecipato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e l'assessora regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, i vertici finlandesi e italiani dell'azienda e i referenti di Msc.

Il progetto industriale

Nel corso della riunione - riporta una nota governativa - è stato presentato il progetto industriale proposto da Msc, che recentemente ha manifestato interesse per il sito di Bagnoli della Rosandra.

Il commento del governatore

«Il progetto di Msc, che prevede l'insediamento di un impianto di produzione di vagoni ferroviari nell'area della Wartsila, oltre a essere strategico per garantire l'occupazione rappresenta anche un'occasione per realizzare un'area altamente competitiva nel contesto europeo e tutelare l'interesse nazionale». Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro. Fedriga ha quindi sottolineato «la precisa volontà di mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione della Regione per consentire la reindustrializzazione di quell'area e tutelare i livelli occupazionali. Msc è un interlocutore serio e motivato a investire e la sua proposta sarà ora oggetto di un approfondimento sia da parte della Regione sia dei ministeri coinvolti. L'auspicio è che le prossime riunioni del tavolo di crisi possano portare a una convergenza tale da arrivare a definire il percorso per un accordo dettagliato entro giugno».