Wartsila: accordo sulla proroga del contratto di solidarietà, annullata la manifestazione del 3 febbraio

TRIESTE - Le Segreterie Territoriali di Fim Fiom Uilm hanno reso noto che a seguito del raggiunto accordo in sede ministeriale sulla proroga dell'accordo quadro sulla gestione della vertenza Wartsila, e del successivo accordo per la proroga del Contratto di solidarietà per i prossimi 6 mesi, la manifestazione programmata per il prossimo 3 febbraio è annullata.