Wartsila, salta l'accordo: l'azienda dice no alla proroga degli ammortizzatori sociali. A rischio 300 lavoratori

TRIESTE - La Wartsila ha detto di no alla mediazione proposta dalle istituzioni su cui si era trovata la convergenza di tutte le altre parti e dunque salta il possibile accordo sulla proroga degli ammortizzatori sociali. A questo punto è presumibile che la multinazionale finlandese decida di aprire la procedura prevista dalla legge 234, che si concluderebbe con il licenziamento di 300 unità circa tra otto mesi.

Il no dell'azienda è giunto dopo circa otto ore di negoziati intorno al tavolo al Mimit al quale erano presenti, tra gli altri, governo, Regione Fvg, Confindustria e sindacati. Le trattative, cominciate alle 15 al tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno avuto un inizio contrastato con posizioni che sembravano ferme e non conciliabili. Successivamente il confronto si è avviato su diversi punti e si è continuato a trattare nell'intendimento di arrivare a un compromesso per una posizione condivisa da tutte le parti, fino a confrontarsi davanti a un testo di accordo. Dopo una pausa per consentire a ciascuno di analizzare i punti dell'intesa, l'azienda ha rifiutato di firmare.

«Irresponsabile e immotivato». Così Confindustria Alto Adriatico, per bocca del suo direttore generale Massimiliano Ciarrocchi, ha definito il comportamento di Wartsila. Un atteggiamento che «rischia di pregiudicare la possibilità di un Accordo programma per la reindustrializzazione del sito», ha concluso.

La Wartsila «non ha accettato la mediazione su un testo di possibile accordo, durata tutta la giornata, e non sono state fornite motivazioni di dettaglio. È un fatto gravissimo». Lo scrive in una nota il segretario della Uilm-Uil di Trieste, Antonio Rodà. «Per quanto ci riguarda questa presa di posizione mette in discussione tutto l'insediamento industriale di Wartsila», conclude a nota.

«Pentiti di aver dato credito ad una azienda che fin da subito si è mossa in modo scomposto, ed amareggiata perché non più di 10 giorni fa sono stati chiesti ulteriori fondi al ministero, ben sapendo che oggi però non si sarebbe raggiunto l'accordo. La mancata firma dell'accordo è un atto scellerato». Così si è espressa l'assessore al Lavoro della Regione Fvg Alessia Rosolen al termine della riunione tenutasi a Roma nella sede del ministero delle Imprese e del made in Italy durante la quale si è cercato con l'azienda finlandese di trovare un accordo sui contratti di solidarietà per i 300 lavoratori della Wartsila. Da remoto l'incontro è stato seguito anche dall'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini per il quale l'atteggiamento dell'azienda «lascia sgomenti».