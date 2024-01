Wartsila, dopo la fumata nera accordo raggiunto: contratti di solidarietà per tutti i lavoratori

TRIESTE - È stato siglato l'accordo per la vertenza Wartsila che prevede la proroga di sei mesi del contratto di solidarietà. L'intesa è stata raggiunta al Mimit, dopo il fallimento della riunione al ministero il 9 gennaio scorso e dopo l'incontro ieri del numero 2 del gruppo, Roger Holm, con il ministro Adolfo Urso, proprio per trovare un'intesa.

«Giudichiamo positivamente l'accordo raggiunto e il ripensamento di Wartsila per la posizione assunta all'ultimo incontro. Auspichiamo il procedere veloce con l'accordo di programma per dare un futuro al sito industriale di Bagnoli in un ottica strategica sia per per il territorio di Trieste che per una logistica di filiera industriale italiana». È il commento all' accordo siglato stamani del segretario della Uilm-Uil di Trieste Antonio Rodà. Il sindacalista ha precisato che l'intesa, «alla presenza del Ministro Urso, prevede la proroga dell'accordo quadro per i prossimi 6 mesi» e fissa inoltre «il ruolo attivo di Wartsila nella reindustrializzazione e nella partecipazione all'accordo di programma che viene individuato da tutti i soggetti come strumento fondamentale per il futuro di Bagnoli».