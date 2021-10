Porto di Trieste, arriva la polizia con idranti, manganelli e lacrimogeni per sgomberare il varco occupato. Cariche e malori, alcuni manifestanti in stato di fermo Video

TRIESTE - È cominciato lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 di Trieste. Alcuni mezzi della polizia sono giunti questa mattina al presidio davanti al Varco 4 dall'interno del Porto. Circa trecento manifestanti (divenuti poi nel corso della giornata un migliaio) li attendevano seduti dall'altro lato del Varco lungo la strada seduti a terra intonando «La gente come noi non molla mai» e «Libertà». I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi «in nome della legge» poi sono stati azionati gli idranti. Durante le fasi di sgombero due manifestanti hanno accusato malori. La polizia ha caricato anche con manganelli, alcuni manifestanti sono in stato di fermo.

Portuali e manifestanti inginocchiati

Alcuni portuali si sono inginocchiati. Alcuni rappresentanti della protesta stanno parlando con le forze dell'ordine probabilmente per trovare una transizione pacifica. Nello spiazzo antistante ci sono alcune centinaia di persone che stazionano. I manifestanti - tra portuali con le tute gialle e No Green pass - si sono alzati in piedi gridando libertà e chiedendo alle forze dell'ordine di arretrare. E ancora: abbiamo tutti famiglia, vogliamo il diritto a lavorare. Tra i portuali c'è anche Stefano Puzzer, leader della protesta.

Gli idranti sull folla che si abbraccia

Due dei lavoratori hanno accusato un leggero malore durante le prime fasi concitate dello sgombero. Un'ambulanza è giunta poco dopo per soccorrerli. I manifestanti quando gli idranti sono stati chiusi, si sono seduti nuovamente tenendosi per mano o abbracciandosi, mentre i mezzi della polizia hanno avanzato lentamente per poi fermarsi.

Idranti di nuovo azionati e lacrimogini, la polizia avanza

La polizia ha nuovamente azionato gli idranti nel tentativo di scoraggiare i manifestanti dal resistere e opporre resistenza. Gli agenti e i mezzi avanzano lentamente e guadagnano metro su metro. Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato vanamente di alzare da terra i portuali che si tenevano per mano. Quando il secondo lavoratore ha accusato un lieve malore, la barriera di agenti allora si è aperta per farlo passare ed entrare nel porto per essere soccorso. Intanto, sono giunte altre persone nel piazzale - soprattutto a sostegno dei manifestanti - dove ora si trova un migliaio di persone. Momenti di tensione quando forze di polizia e manifestanti si sono trovate corpo a corpo: scattano le manganellate degli agenti con gli scudi alzati. Alcuni manifestanti in stato di fermo. I lavoratori portuali, riconoscibili per le tute gialle, hanno costituito un cordone tra la polizia e i No Green pass per evitare appunto contatti tra le forze dell'ordine e i manifestanti e garantire dunque anche l'incolumità di tutti. La polizia continua progressivamente ad avanzare e gli altri ad arretrare. Intanto, sono giunte altre persone nel piazzale - soprattutto a sostegno dei manifestanti - dove ora si trova un migliaio di

persone. Verso le 11 la polizia ha lanciato anche alcuni lacrimogeni per spingere i manifestanti verso il parcheggio del porto e liberare così l'accesso. I manifestanti si sono dispersi lungo i Campi Elisi. Alcuni stanno invitando le persone a scendere in strada e a protestare contro l'operazione di sgombero.