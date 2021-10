Appello di Cgil, Cisl e Uil: «Liberate il porto di Trieste, fate tutti un passo indietro». Portuali sostituiti dai No Green Pass

TRIESTE - «Le legittime manifestazioni di dissenso devono essere garantite, ma non possono impedire ad un porto e ad una città di continuare a generare reddito e prospettive per il futuro. Quelle persone che hanno dimostrato solidarietà a quei lavoratori portuali in presidio facciano un passo in avanti e liberino il porto e quei lavoratori da un peso e una responsabilità che non hanno. Non si esasperi questa situazione perché, nel rispetto di tutte le idee, chiediamo che la maggioranza non sia ostaggio di una minoranza».

È l'appello lanciato oggi dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Le tre sigle confederali sottolineano il «forte legame tra il porto, i suoi lavoratori e la città» che «non può e non deve essere compromesso da persone che con il porto non hanno nulla a che fare. Il risultato sindacale dà una risposta di solidarietà tra i lavoratori del porto e indica una possibile soluzione.

L'appello dei No Green Pass: venite al posto dei portuali

Nel frattempo il Coordinamento No Green Pass Trieste ha diffuso sui social un appello a tutti i simpatizzanti perché convergano al Varco 4 per «opporsi in tutti i modi» a una possibile azione da parte delle forze dell'ordine che intenderebbero far «sfollare in tutti i modi (probabilmente anche con la forza) i manifestanti. Il leader del movimento 3V (no vax), Ugo Rossi, di fatto già consigliere comunale, arrestato nelle settimane scorse, e presente alla manifestazione da giorni, intenderebbe svolgere una conferenza stampa proprio lì. L'intenzione del Coordinamento No Green Pass di Trieste, infatti, è di «proseguire il presidio al Porto di Trieste, diventato un punto di riferimento per tantissime persone, a Trieste e a altrove». La "piazza", di fatto, è già nelle mani dei no vax e dei no Green pass. Il numero dei lavoratori portuali, infatti, dall'inizio della protesta è andato progressivamente diminuendo e ora si aggira su qualche decina. Complessivamente, invece, al Varco 4 ci sono oltre duemila persone. I No Green pass intendono restare »a oltranza al Varco 4 del Porto di Trieste, giorno e notte.