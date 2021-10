Trieste, continua la protesta dei (pochi) portuali. Arriva Montesano: «Il Green pass è l'inizio di un controllo personale e individuale»

TRIESTE - A 24 ore di distanza dall'inizio della protesta contro il Green pass i portuali continuano a presidiare il varco 4 dello scalo di Trieste ma lasciano libero l'accesso. Una trentina di lavoratori sono presenti al presidio, con loro un centinaio di cittadini no Green pass che hanno in parte trascorso lì la notte. Davanti ai tornelli stamani c'è anche Stefano Puzzer, il «capo» della protesta e portavoce del Coordinamento lavoratori portuali Trieste. I manifestanti non attuano un blocco e dunque vetture e camion (che ieri sono entrati attraverso varchi alternativi) transitano regolarmente entrando in porto senza ostacolo. Nel corso della mattinata il flusso di persone solidali con i portuali è aumentato e attorno all'ora di pranzo si contava circa un migliaio di persone (organizzazioni e associazioni, vaccinati e no vax, persone di diversa appartenenza politica e anche singoli cittadini venuti a dare sostegno alla protesta).

Il Clpt, sindacato che sta portando avanti l’iniziativa dello sciopero contro l’obbligatorietà del green pass, ha denunciato stamane in questura l’Agenzia per il lavoro portuale di Trieste (Alpt) perchè farebbe lavorare alcuni suoi dipendenti senza il certificato verde, nella «consapevolezza che non ne sono in possesso». La notizia è stata data alle persone radunate davanti al varco 4, epicentro della protesta dei portuali, dal portavoce Stefano Puzzer. «Ora ci aspettiamo che venga chi di dovere a fare i controlli del caso» ha aggiunto il manovratore delle gru, diventato il leader della protesta.

Arriva Enrico Montesano

«Siamo in viaggio verso Trieste per portare la nostra solidarietà ai portuali, agli operai di Trieste. Mi sembrava giusto e doveroso come cittadino italiano. Stanno facendo una lotta che mi ricorda quella che fecero gli operai tra il 1943-45 delle fabbriche del nord, loro salvarono le fabbriche dai tedeschi, ora la classe operaia sta cercando di salvare il nostro paese». Lo dice l'attore Enrico Montesano in un video su Facebook, in cui annuncia che sarà a Trieste alle 15 insieme al leader dei 3V Luca Teodori.

Montesano a Trieste: cosa ha detto



«Il Green pass è una cosa inutile, che nulla ha a che vedere con la sanità, ma è una questione politica. Il Green pass è l'inizio di un controllo personale e individuale ». Lo ha affermato Enrico Montesano, giunto a Trieste a sostegno della protesta davanti al molo 4 del porto. «Mi fa piacere che siano stati i lavoratori portuali», a organizzare la protesta, ha aggiunto, «la classe operaia sta sempre un passo avanti». Montesano, che ha più volte pronunciato la parola Green evocando il verso della pecora, ha parlato di «lotta per la libertà» e di «assurda disposizione». «Sono contento che ci sia un risveglio, che le coscienze comincino a prendere coscienza. Siamo pacifici, vogliamo il bene di tutti. Non vogliamo la divisione tra cittadini italiani» tra vax e no vax. «Siamo tutti insieme, tutti insieme per combattere per la libertà». A sostegno dei manifestanti, arrivati da diverse regioni, c'è anche l'ex ufficiale dei carabinieri Antonio Pappalardo, leader dei Gilet arancioni. «Sono venuto a dare solidarietà ai portuali che stanno facendo una sacrosanta battaglia contro il Green pass e noi aggiungiamo contro la vaccinazione obbligatoria»..

Videoservizio di Marco Agrusti