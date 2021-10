«Dittatura sanitaria»: in 2.500 sfilano per le strade di Padova contro il Green pass

PADOVA - Circa 2.500 persone no pass, secondo la Digos di Padva, hanno manifestato in strada oggi a Padova per la manifestazione regionale dei «Veneto no green pass». Il corteo è partito da piazza Garibaldi per dirigersi verso Largo Europa, Riviere e Prato della Valle, con slogan contro la «dittatura sanitaria» e contro il Green pass. Tra i manifestanti anche studenti universitari. «Non faremo passi indietro continueremo nella nostra battaglia - spiega l'organizzatore Cristiano Fazzini - la settimana prossima saremo a Trieste per dare sostegno ai portuali».