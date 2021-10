La protesta: a Trieste più di un migliaio le persone davanti al Varco 4 del Porto Video

TRIESTE - Sono già circa un migliaio le persone raggruppate davanti al Varco 4 del Porto di Trieste, luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. Non si tratta solo di portuali, molti riconoscibili dai giubbotti gialli, ma anche di tanti che non operano nello scalo.



Non si tratta di un vero e proprio blocco, come era stato annunciato. L'accesso fino a questo momento è stato consentito ma i camion che arrivano, magari da oltre confine, si scoraggiano per la folla e tornano indietro. Sono tante comunque le persone che stanno arrivando dalle 7.00 in poi.

APPROFONDIMENTI IL CASO A TRIESTE Porto di Trieste, sciopero per il Green Pass. Confederali e Ugl:... LA DECISIONE Fincantieri, tolleranza zero: Green pass obbligatorio per tutti,... TENSIONE ALTA Porti, i duri di Trieste: «Sciopero a oltranza». Venezia,... LA NUOVA PROCEDURA Green Pass, oggi il primo giorno di obbligo in Veneto e Fvg. Disagi... LO SCENARIO Green pass, il giorno della verità: aziende per la linea dura,...