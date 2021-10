TRIESTE - Sta per finire la protesta al porto di Trieste. Il leader Stefano Puzzer ha annunciato lo scioglimento del presidio al varco quattro, che avverrà probabilmente domenica mattina. «Il segno è stato dato, andiamo avanti tutti assieme fino a parlare con i parlamentari e i senatori a fine ottobre. Non sarò felice fino a quanto l'obiettivo non sarà raggiunto. E stando qui non raggiungeremo questo obiettivo».

