La Zoppas Industries offre i tamponi a 10 euro ai propri dipendenti no vax

VITTORIO VENETO - L'azienda di Vittorio Veneto Zoppas Industries ha comunicato ai dipendenti, con una lettera, di aver reso disponibile un servizio interno per l'esecuzione di tamponi nasali «atti al rilascio del Green pass» al costo di 10 euro a totale carico del lavoratore. Il servizio, si legge della nota, dovrà essere prenotato «in modo da non dovere interrompere la giornata o il turno di lavoro», al fine di evitare che l'assenza possa essere classificata come ingiustificata. L'opportunità è offerta a dipendenti, addetti somministrati e autisti che consegnino la merce.