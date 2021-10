Sciopero del porto di Trieste, ora è caos: si dimette il leader dei portuali Stefano Puzzer

TRIESTE - Il movimento dei portuali di Trieste si spacca definitivamente. Il leader Stefano Puzzer, che in autonomia (ma spinto dal coordinamento No Green pass) ha deciso di proseguire il presidio di protesta fino al 20 ottobre, si è dimesso. «In data odierna - ha scritto - ho rassegnato le dimissioni dal Clpt Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre.

La decisione e soltanto mia non è stata forzata da nessuno anzi non volevano accettarle ma io l'ho preteso».

APPROFONDIMENTI COLPO DI SCENA Porto di Trieste, si scioglie il presidio di protesta contro il Green... VIDEO Green pass: secondo giorno di protesta nel porto di Trieste, ma... CONTRO IL GREEN PASS Trieste, continua la protesta dei portuali. Montesano:... NORDEST Green Pass, a Trieste insulti ai giornalisti