Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CROCIERECiò che hanno disfatto i no grandi navi lo ricostruiscono, anche se per pochi giorni, i no green pass. Il porto di Venezia è sempre ostaggio di qualcuno che dice no ma questa volta i no green pass di Trieste hanno spaventato la compagnia Msc che ha deciso di dirottare le sue navi Msc Magnifica e Msc Orchestra a Marghera, e di ormeggiarle alle banchine del terminal container Tiv di Marin Hili e Aponte, quest'ultimo proprietario...