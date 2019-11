FRIULI VENEZIA GIULIA - Anche in seguito alle abbondanti precipitazioni nevose verificatesi nel fine settimane oltre i 1800-2000 metri, sulle Alpi il pericolo valanghe è 3 (marcato). Lo rende noto il bollettino della Protezione civile della Regione Fvg che parla di possibili valanghe, sia spontanee che provocate, localmente anche molto grandi.



A nord la neve è presente dai 1200 m e, fino ai 2000 m il manto nevoso è appesantito dalla pioggia, oltre si hanno consistenti quantità di neve fresca non ancora trasformata e molti accumuli. Oltre i 1800 m, in particolare a sud sono possibili distacchi di valanghe sia a debole coesione che a lastroni di grandi e anche molto grandi dimensioni lungo i canaloni e dai pendii ripidi, anche di fondo dai pendii prativi. Il distacco provocato è possibile anche con debole sovraccarico nelle zone più ripide e di maggior accumulo.



Sulle Prealpi la neve è presente dai 1400-1500 m a nord, 1700 m a sud. Qui il pericolo valanghe è 2 (moderato). Sopra i 1800 metri sono possibili distacchi spontanei di valanghe in genere di medie dimensioni e solo occasionalmente di grandi dimensioni e il distacco provocato può avvenire principalmente con forte sovraccarico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA