Zaino incustodito mentre fanno il bagno in mare: brutta sorpresa al ritorno

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione un moldavo, I.M., 19enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Approfittando della discesa a mare di, ha sottratto uno zaino contenente, chiavi e un cellulare e si è allontanato.Dopo il bagno, ritornata nella pineta, la coppia si è accorta del furto e ha subito allertato la sala operativa della Questura tramite il 112. Grazie a un servizio di posizionamento GPS attivo sul cellulare rubato, gli operatori hanno rintracciato il segnale in viale XX Settembre e hanno fermato il moldavodi un bar. Nello zaino che aveva con sé c’era il portafoglio e il cellulare del derubato. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, il moldavo è stato denunciato.