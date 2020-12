Terremoto oggi in Croazia. Nuove scosse all'alba «Tutto ciò che non è ancora caduto sta cadendo dalle rovine di Petrinja»

Trema ancora la Croazia. Dopo il terremoto devastante di ieri, questa mattina altre tre scosse hanno fatto sobbalzare la popolazione. In sequenza la prima di magnitudo 4.7 è stata registrata sempre nella regione di Zagabria, nei pressi di Donje Mokrice a sud di Petrinja, alle 6.15. La seconda nelle vicinanze di Letovanic sempre nella vicinanze della cittadina devastata ieri, alle 6.26 di magnitudo 4.8. La più debole si è verificata alle 6.29 ( 3.9). Residenti a Zagabria, Karlovac, Sisak e persino in Slovenia riferiscono di essere stati svegliati da un terremoto. «Tutto ciò che non è ancora caduto sta cadendo dalle rovine di Petrinja. Questa seconda notte insonne per Sisak e Banija è una grande pressione per il futuro e l'esistenza. Stiamo affrontando tutto questo insieme» ha detto Darinko Dumbović, il sindaco di Petrinja, nella sua apparizione a "Dobro jutro" su HRT, la tv di Stato croata. Intanto la popolazione croata si è messa in moto per aiutare i terremotati. Moltissime le offerte di ospitalità arrivate in poche ore a chi è rimasto senza casa.

L'Esercito croato arrivato a Petrinja si sta prendendo cura dei moltissimi anziani ospiti del locale ospedale. Molte persone che non volevano lasciare le loro case e hanno passato la notte in macchina. «Ci siamo presi cura di coloro che non hanno un tetto, le cui case sono state demolite. Abbiamo 35-36 insediamenti colpiti dal terremoto e dobbiamo ancora visitarli - ha riferito in Tv il sindaco di Glina, Stjepan Kostanjević - L'aiuto arriva da tutte le parti, sono necessarie le tende. Da qualche parte le case vengono rase al suolo, i camini cadono, la gente ha paura, dobbiamo calmare la situazione. Non sappiamo cosa porterà la giornata, ci sono state alcune scosse questa mattina e abbiamo sentito che ci sono stati altri crolli» ha aggiunto.

Terremoto in Croazia. La scossa di 6.4 gradi avvertita in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Ultimo aggiornamento: 08:46

