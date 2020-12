FVg e Veneto uniscono le forze:«Partiti gli aiuti per gli amici croati». Esercito e Protezione civile in viaggio con le tende.

Già partiti dal Nordest gli aiuti ai terremotati in Croazia. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno unito le forze portando i primi aiuti. «Pronti all'azione per aiutare i nostri amici della Croazia - ha ribadito il Vice presidente del Fvg Riccardo Riccardi - Sono partite 32 tende pneumatiche con 4 mezzi APS dell'esercito del Reggimento logistico Pozzuolo del Friuli di Remanzacco. Altre 16 pneumatiche + 2 standard partono oggi con altri 2 mezzi». Dal Veneto la Regione ha inviato a Palmanova ulteriori 50 tende che questa notte sono state caricate su altri 4 APS sempre dell' Esercito Italiano. Nel frattempo le due regioni del Nordest hanno informato il capo Dipartimento Protezione Civile, Borrelli, il quale è in contatto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, facendogli sapere che la Protezione civile del Nordest è pronta a partire per la Croazia per ulteriori aiuti. La Croce rossa croata ha intanto fatto sapere che servono proprie delle tende per i tanti che sono rimasti senza casa.

