Terremoto ai Campi Flegrei di 3.7, avvertito anche a Napoli: sciame sismico in corso

Terremoto oggi ai Campi Flegrei. La forte scossa avvertita anche a Napoli, ha avuto per epicentro l'area dei Campi Flegrei ed è stata di magnitudo 3.7.

La terza scossa

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall'Ingv nell'area dei Campi Flegrei anche alle 13.26, quindi tra i due terremoti di magnitudo 3.7 e 1.7 resi noti in precedenza. Dunque, in soli quattro minuti, tra le ore 13.25 e le 13.29 si sono verificate nella stessa zona tre scosse, circostanza che ha fatto pensare alle persone che si fosse in presenza di un solo, lungo, terremoto, aumentando la paura e l'apprensione. Al momento, tuttavia, non si segnalano danni.

Le parole dei sindaco di Bacoli

«Sono arrivate poche segnalazioni, non si registra nessun danno strutturale, abbiamo attivato il centro operativo comunale, stiamo controllando le scuole». Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, a proposito delle due scosse di terremoto registrate tra le 13,25 e 13,26 nell'area dei Campi Flegrei. «Le scosse si sono verificate in mare di fronte alla costa di Bacoli, segnaliamo la necessità di controlli sul consolidamento dei costoni», ha aggiunto il sindaco, «Possiamo fare qualsiasi tipo di intervento su informazione e formazione, ma lo Stato dia un impulso, attraverso il sisma bonus, per dare aiuti economici concreti a chi deve sostenere dei lavori di messa in sicurezza».