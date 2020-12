Terremoto oggi a Verona poco dopo alle 14.02: magnitudo 3.4. Epicentro a Salizzole

VERONA - Un terremoto piuttosto forte è stato avvertito in provincia di Verona proprio nel giorno in cui una forte scossa di 6.4, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita in mezza Italia, dal Trentino a Napoli.

Terremoto a Verona oggi

Il terremoto registrato oggi in Veneto, di magnitudo 3.4 è stato registrato dall'Ingv alle 14.02 con epicentro a Salizzole, nel Veronese. La profondità è stata di 11 chilometri. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

Ultimo aggiornamento: 14:45

