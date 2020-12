Scossa di grado 6.4 avvertita in tutto il Nordest, epicentro a Zagabria

Una scossa di terremoto di grado 6.3 poi corretta a 6.4 della scala Richter è stata avvertita in tutto il Nordest oggi alle 12.19, l'epicentro è stato vicino a Zagabria in Croazia dove ci sarebbero danni gravi.

I vigili del fuoco segnalano che in Veneto e in Friuli Venezia Giulia ci sono state decine di telefonate ma nessun danno al momento. La scossa è stata avvertita da Trieste a Trento, da Udine a Venezia fino a Treviso e in tutta la costa adriatica. Segnalazioni anche da Lazio e Campania.

Nella città di Zagabria si segnalano anche feriti.

Ultimo aggiornamento: 12:55

