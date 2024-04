Continua lo sciame sismico, nuova scossa di 2.3 gradi nella zona Tramonti - Socchieve

PORDENONE - Ancora scosse di terremoto in Friuli.

Alle prime luci di questa mattina, domenica 6 aprile, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.3, profondità 9 chilometri, con epicentro a 5 chilometri a nord est da Tramonti di Sopra.Si tratta di un'attività sismica lieve, prevedibile per le caratteristiche geologiche e ad alto rischio sismico dell'area interessata, già colpita nei giorni scorsi.

Le altre scosse

Non c'è pace infatti per la zona montana tra Tramonti di Sopra (Pn) e il comune di Socchieve (Ud), che nella tarda serata di mercoledì 27 marzo era stata interessata da un terremoto. Erano le 22.19 quando la terra ha tremato. Una scossa forte, di magnitudo 4.1, avvertita anche in città e nelle regioni vicine. Lo sciame sismico è continuato anche nei giorni seguenti, quando venerdì 5 aprile alle 14.28 un terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter è stato percepito a Preone (Udine). L'area interessata dal movimento tellurico però resta sempre la stessa. Nulla di nuovo o di allarmante per l'esperta Carla Barnaba, ricercatrice del Centro di ricerche sismologiche, che già nei giorni scorsi aveva detto che non si poteva escludere una nuova attività sismica.