Terremoto Croazia, Lovren mette a disposizione il suo hotel per gli sfollati

Dejan Lovren aiuta la sua popolazione. Il difensore croato dello Zenit San Pietroburgo ha pubblicato un post sui suoi account social con il quale offre il suo albergo a Novalja per aiutare le famiglie la cui casa è stata distrutta dopo il terremoto in Croazia: «Cari cittadini di Petrinja, metto a disposizione del mio hotel a Novalja alle 16 famiglie più in pericolo». Il centrale ha poi fornito gli indirizzi email e il numero WhatsApp da contattare, specificando che la priorità andrà alle famiglie con dei bambini.

Ultimo aggiornamento: 16:58

