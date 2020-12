Terremoto Verona di 4.4, il terzo in due ore: paura tra i cittadini, ma per ora danni marginali

Nuovo terremoto in provincia di Verona proprio nel giorno in cui una forte scossa di 6.4, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita in mezza Italia, dal Trentino a Napoli. La nuova scossa a Verona, la terza in poco meno di due ore, è stata di magnitudo superiore ai terremoti precedenti salendo a 4.4. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Il primo terremoto, di magnitudo 3.4, è stato registrato alle 14:02, il secondo, di 2.8, alle 14:44 ed entrambi con epicentro vicino a Salizzole. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

APPROFONDIMENTI CRONACA Terremoto Verona, le prime segnalazioni su Twitter CROAZIA Terremoto Croazia, il sindaco di Petrinja: «Sembra Hiroshima,... MONDO Terremoto Croazia, famiglia estratta dalle macerie: l'applauso ai... MONDO Terremoto in Croazia 6.3, avvertito anche in Italia L'ANALISI Terremoto Croazia, il sismologo Ingv Amato: «Zona sismica, ci... MONDO Terremoto in Croazia, crolli a Petrinja: morta una bambina IL BOLLETTINO Veneto, il numero dei positivi non cala: nelle ultime ore 24 ore...

Nessun danno. Decine di chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, ma nessuna segnalazione di danni, in seguito alle tre scosse di terremoto regostrate nel primo pomeriggio nel Veronese. Le chiamate si sono intensificate in particolare dopo la terza scossa, più forte delle altre. Si è trattato comunque di richieste di informazioni, e non di segnalazioni di danni a persone o cose.

Terremoto Croazia, il sismologo Ingv Amato: «Zona sismica, ci saranno altre scosse. Ecco perché è stato sentito sino a Napoli»

[DATI UFFICIALI] Un #terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto alle ore 14:02 nei pressi di Salizzole (#Verona) ad una profondità di 11 km. La scossa è stata debolmente avvertita nella zona epicentrale, in particolare a Salizzole e Bovolone. pic.twitter.com/kkvvZII8wA — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) December 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA