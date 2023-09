Monfalcone. La insegue in bici e tenta di violentarla mentre torna a casa: 24enne arrestato

MONFALCONE - Insegue in bicicletta una ragazza a Monfalcone e cerca di violentarla: in manette è un ventiquattrenne bosniaco. Le indagini della polizia di Stato hanno permesso in pochi giorni di individuare l'uomo che verso la fine di agosto aveva tentato di violentare una venticinquenne.

La vittima è riuscita a trovare la forza di denunciare quanto le era accaduto.

La donna, mentre stava rientrando nella propria abitazione in sella alla bicicletta, è stata avvicinata da un giovane che a sua volta si stava spostando con lo stesso mezzo. L’uomo, dopo un primo tentativo di approccio fallito, si è avvicinato cercando di abbracciarla e palpeggiarla. A questo punto la ragazza, divincolandosi con forza, è riuscita a respingere il ragazzo, il quale tuttavia, prima di allontanarsi, l’ha graffiata provocandole alcune lesioni. Pochi minuti più tardi la stessa ha raggiunto il commissariato di polizia di Monfalcone dove è stata soccorsa e ha presentato denuncia. Immediate le indagini degli investigatori del commissariato, anche attraverso la visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza comunale che hanno permesso di individuare l'uomo. Gli agenti hanno poi passato al setaccio gli archivi riuscendo a identificarlo e quindi a scoprire dove dimorava, anche attraverso il successivo riconoscimento da parte della vittima. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Ilaria Iozzi, hanno permesso altresì di sequestrare, presso l’abitazione dell’aggressore, anche ulteriori oggetti che hanno confermato la dinamica dei fatti, come riscostruita durante il corso delle indagini preliminari. Il cittadino bosniaco, 24 anni, è stato arrestato.