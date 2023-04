Sistiana, striscione con la scritta "DUX" sul cavalcavia. La denuncia del vicesindaco

DUINO AURISINA - Uno striscione con la scritta "DUX" è stato affisso da ignoti nella notte sul cavalcavia ferroviario di Sistiana. Grave episodio di provocazione fascista denunciato questa mattina, sabato 29 aprile, dal vicesindaco di Duino Aurisina Mitja Petelin. «Dopo il raccapricciante episodio in concomitanza dell'anniversario della marcia su Roma, questa notte altri (o gli stessi!) criminali hanno fissato sul ponte ferroviario di Sistiana un grande striscione con la scritta "DVX", scritta che nuovamente infanga e lacera il nostro territorio, proprio qualche giorno dopo le celebrazioni della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo».

Questo il messaggio del vicesindaco nella sua pagina Facebook, che si sente di escludere si sia trattato di un caso: «Non mi si dica che sia una ragazzata, è un fatto gravissimo! Proprio in un momento storico dove con il nuovo governo si stanno susseguendo fatti molto preoccupanti, dai pestaggi di studenti con le vergognose reazioni istituzionali, alle farneticazioni di presidenti del Senato, che mal digeriscono l'antifascismo della nostra costituzione!». Già avvisati gli organi competenti, «lo striscione verrà rimosso a brevissimo» fa sapere il vicesindaco «ma come cittadino e amministratore comunale richiedo delle serie e immediate indagini, che portino ad identificare e punire i colpevoli. Il fascismo è nato nei bar, davanti le scuole, un po' per scherzo. Ma è andata molto male, malissimo. Per noi, i nostri avi e i nostri figli: ora e sempre resistenza! Mai più fascismi!»