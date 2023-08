L’alga tossica di Duino è in “remissione”. Livelli nella norma nelle acque di Canovella

TRIESTE - È «tornata alla normalità» la situazione nella baia di Canovella degli Zoppoli nel comune di Duino Aurisina (Trieste), dopo che nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza di un'alga tossica, la 'Ostreopsis ovata', con conseguenze, lievi, per l'uomo anche in caso di inalazione. «I campioni straordinari analizzati da Arpa Fvg nella giornata di ieri rivelano che la presenza dell'alga tossica 'Ostreopsis ovata' nella pozza d'acqua di Canovella de' Zoppoli è scesa sotto i livelli di attenzione», ha reso noto oggi l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, evidenziando che «grazie anche alla situazione meteo in evoluzione la situazione è tornata alla normalità ma proseguiranno, secondo il programma dei campionamenti ordinario, i rilievi di Arpa Fvg».