Spray urticante all'interno del liceo: studenti con problemi respiratori, intervengono le ambulanze

TRIESTE - Spray urticante spruzzato all'interno del liceo Carducci di Trieste, studenti e persone lamentano problemi respiratori. L'allarme è scattato oggi, 30 settembre, attono alle 13, a lanciarlo il personale della scuola. Per cause ancora al vaglio, è stato infatti diffuso dello spray urticante all'interno degli ambienti scolastici, presumibilmente dello spray al peperoncino, che ha creato problemi di respirazione ad alcune persone. Il delicato intervento è stato gestito dalla Sores - Struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia. Sul posto sono state inviate due ambulanze e un'automedica per gestire in maniera appropriata questa emergenza, soprattutto in presenza di eventuali allergie. Tutte le persone coinvolte a livello sanitario dall'episodio sono state trattate sul posto dai professionisti delle equipe; per nessuna di loro è stato necessario il trasporto in ospedale.