Este. Rissa al bar, carabinieri usano lo spray urticante per bloccare i violenti: il questore chiude il locale 30 giorni

ESTE (PADOVA) - Risse e movida violenta, chiuso per 30 giorni locale pubblico di Este. Questa mattina, 17 febbraio, personale della Questura e i carabinieri hanno notificato al titolare del bar il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande emesso dal questore Marco Odorisio.

La misura è stata presa per le diverse segnalazioni arrivate riguardo la cattiva frequentazione del locale: soggetti pregiudicati ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

E diverse le segnalazioni di risse. L'ultima in ordine di tempo risale alla notte del 15 febbraio quando 5 persone se le sono date di santa ragione. Quando sono arrivati i carabinieri hanno cercato di aggredirli e per calmare gli animi i militari hanno dovuto usare lo spray urticante. Dopo di che anche i carabinieri sono finiti al pronto soccorso. Tre dei presenti sono stati denunciati per rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.