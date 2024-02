Vigonza. Sorpreso a rubare in autostrada, fugge dalla polizia e si getta nel Brenta: scomparso

VIGONZA (PADOVA) - Scappa dopo aver commesso un furto e, inseguito dalla polizia, si getta nel fiume. I vigili del fuoco con i sommozzatori stanno scandagliando le acque del Brenta.

Ieri notte, tra il 19 e il 20 febbraio, una persona è stata sorpresa a rubare a bordo di un mezzo pesante fermo in autostrada. Quando le forze dell'ordine hanno cercato di bloccarla, questa è scappata. E dopo una fuga a piedi a tutta velocità tra i campi, forse per cercare di far perdere le proprie tracce, si è gettata nel Brenta.

Le ricerche sono tutt'ora in atto.