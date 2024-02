Verona. Sorpreso a rubare in un appartamento in centro storico: spruzza spray al peperoncino addosso ai carabinieri

VERONA - Ha spruzzato spray al peperoncino addosso ai carabinieri che lo avevano sorpreso durante un tentativo di furto in abitazione. Un 23enne marocchino, in Italia senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'ordine, è stato arrestato per tentato furto e resistenza al Pubblico ufficiale. La notte scorsa i militari del Radiomobile di Verona sono intervenuti in seguito alla chiamata al 112 da parte del proprietario di un'abitazione nel centro storico che ha segnalato la presenza di un uomo nel suo giardino. I Carabinieri, quando sono arrivati ​​sul posto, hanno notato un giovane intento a forzare la persiana di una finestra col chiaro obiettivo di introdursi all'interno.

Al momento di bloccare il ladro, l'uomo ha spruzzato una sostanza urticante al peperoncino con una bomboletta spray. Nonostante fossero leggermente contaminati dalla sostanza irritante, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo, anche con il supporto di un'altra pattuglia. Il Giudice del Tribunale di Verona ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, rinviando l'udienza al maggio 2024.