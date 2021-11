Sparatoria di via Carducci, revocati cinque permessi di soggiorno

TRIESTE - Un totale di cinque provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno, emessi dal Questore di Trieste, Irene Tittoni, sono stati notificati oggi pomeriggio, 8 novembre, ad altrettanti cittadini kosovari, coinvolti nella sparatoria avvenuta il 4 settembre nella centrale via Carducci. I cinque - di cui tre già in stato di detenzione e due in regime di arresti domiciliari - sono ritenuti responsabili di aver aggredito un gruppo di connazionali con l'utilizzo di armi da fuoco e altri oggetti atti ad offendere. La revoca dei permessi di soggiorno si aggiunge alla vasta operazione di polizia giudiziaria messa in atto dalla Polizia il 29 settembre, all'esito della quale sono stati adottati diversi provvedimenti limitativi della libertà personale e parte dei provvedimenti amministrativi propedeutici all'allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini kosovari coinvolti nell'aggressione. Sono al vaglio dell'Autorità di Pubblica Sicurezza le posizioni amministrative di ulteriore persone, straniere, presenti durante il conflitto a fuoco.

