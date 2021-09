Sparatoria in centro a Trieste: almeno 8 feriti, fermati due uomini armati

TRIESTE - Una sparatoria si è verificata questa mattina, 4 settembre, intorno alle 8 in via Carducci, nel centro di Trieste. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, di cui uno in gravi condizioni. Secondo quanto si è appreso, i colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati nei pressi di un bar gestito da cinesi, probabilmente come conseguenza di una rissa. Due uomini in fuga sono stati fermati poco dopo in zona Lisert e c'è stata una sparatoria anche durante l'arresto. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri, guardia di finanza e, ovviamente soccorritori del 118 con ambulanze. Il bar si trova all'incrocio con via San Francesco. Nella vicenda sarebbero coinvolte numerose persone. Le indagini sono coordinate dalla pm di turno, Chiara De Grassi.