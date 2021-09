Sparatoria in centro tra clan kosovari: gli aggrediti hanno reagito subito. Indagini: altri arresti

TRIESTE - I contorni della sparatoria avvenuta ieri mattina, sabato 4 settembre, in centro a Trieste tra gruppi della comunità kosovara con 7 feriti (di cui 2 gravi) sono ancora in fase di approfondimento nonostante la Polizia abbia lavorato tutta la notte. Gli agenti proseguiranno le indagini per l'intera giornata di oggi per sciogliere tutti i dubbi. Un elemento è emerso però nella sua interezza: ieri mattina il gruppo che si trovava in via Carducci corrisponde alla parte che per prima ha aggredito l'altra fazione. Infatti, quando il primo è stato raggiunto dai rivali, ha subito cominciato le ostilità. I due nuclei familiari contrapposti sono composti ciascuno da una decina di uomini, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, legati da diverse relazioni di parentela.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Sparatoria in centro con 7 feriti, forze speciali in azione in una... NORDEST La sparatoria in centro a Trieste in via Carducci DOPO UNA RISSA Sparatoria in centro a Trieste: 7 feriti, fermati due uomini armati TRIESTE Troppe risse e degrado: chiuso per quindici giorni il bar...

Gli sviluppi delle indagini

A seguito dell’aggressione, almeno due soggetti di nazionalità kosovara si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura, ma sono stati prontamente bloccati, subito dopo aver varcato il confine provinciale, nei pressi di Monfalcone dagli agenti del Commissariato di P.S. di Duino-Aurisina e di Monfalcone nonché dagli operatori della Polizia Stradale. I due sono stati fermati per concorso in tentato omicidio, uno dei sette feriti trovati sul luogo dei fatti, dopo le prime cure, è stato arrestato per detenzione illegale di armi da sparo.

Ieri pomeriggio, dopo un blitz della Squadra Mobile e delle U.O.P.I. della Polizia di Stato in una villetta di una zona residenziale di Trieste, sono stati rintracciati altri 3 soggetti kosovari, che avevano partecipato alla sparatoria. Gli stessi, che risultavano feriti da varie contusioni su tutto il corpo, sono stati trasportati presso l’Ospedale di Monfalcone: dopo le prime cure, due di essi sono stati dimessi e arrestati per concorso in tentato omicidio, mentre il terzo è in attesa di essere condotto presso la Casa Circondariale. Sono in corso accertamenti, anche a mezzo delle telecamere della zona, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste, di concerto con quella di Gorizia.