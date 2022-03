Si schianta con la Mercedes contro semaforo e guardrail

TRIESTE - Incidente stradale nella tarda serata di ieri, primo marzo, sulla Strada costiera in prossimità dell'Hotel Riviera & Maximilian's. Una Mercedes Gle 350 4matic coupé è andata a sbattere violentemente contro il semaforo ed il guard rail spartitraffico destinato alla separazione delle due corsie. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina e il personale con l'autogrù per mettere in sicurezza il mezzo e l'area mentre il conducente è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale. Sul posto la Polizia stradale per quanto di competenza.