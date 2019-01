Shopping gratis di abbigliamento: nei guai due giovani stranieri

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha indagato per furto, G.S., di 21 anni. E’ entrato in un camerino di prova all’interno di un negozio di abbigliamento di largo Barriera Vecchiae raggiungendo un altro giovane. Una dipendente li ha seguiti all’esterno del negozio ed ha allertato la sala operativa della Questura tramite il Numero unico delle emergenze 112. Poco dopo i due, ai quali si era aggregato un terzo giovane, sono stati fermati e identificati da un equipaggio della Squadra Volante in via Pascoli. Nello zaino di G.S. sono stati trovati indumenti e, con applicate ancora le placche antitaccheggio e le etichette di vendita. Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, G.S. è stato denunciato, così come uno degli altri due, M.H., destinatario di un avviso orale del Questore di Trieste.