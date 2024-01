Attimi di paura, semirimorchio in transito perde parte del carico

TRIESTE - Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi 30 gennaio: i Vigili Fuoco sono stati allertati a causa di un semirimorchio che, durante il transito in viale dei Campi Elisi, ha perso, per cause da accertare, parte del proprio carico. Il mezzo pesante trasportava lunghi tubi di metallo. Giunti sul posto dalla Centrale con la seconda squadra, il furgone polisoccorso ed il funzionario di guardia, i Vigili, una volta accertati che non ci fossero persone rimaste coinvolte hanno subito iniziato le operazioni di messa in sicurezza del carico, del veicolo pesante e di tutto l'ambiente interessato dall'intervento. Considerate le dimensioni ed il peso del carico da mettere in sicurezza, si è reso necessario l'intervento anche dell'autogrù dalla Centrale. Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico.



