Scompare a 17 anni rubando 2mila euro alla mamma, trovata un mese dopo a Bologna

TRIESTE - E' stata ritrovata a Bologna dai carabinieri una ragazza di 17 anni, originaria di Trieste, che a fine luglio si era allontanata di casa, portando via anche 2.000 euro alla madre. I genitori avevano denunciato la scomparsa e, grazie ad alcune tracce ricavate dai suoi profili social, che la giovane ha continuato ad aggiornare, i militari hanno localizzato la 17enne in un appartamento a Bologna. A quanto si apprende, era ospite di un coetaneo conosciuto in queste settimane. La ragazza ha spiegato di avere già speso il denaro e di non voler tornare a vivere né con la madre né con il padre, che sono separati. I carabinieri, in accordo con i genitori che sono stati informati, l'hanno così affidata a un centro di accoglienza per minori.

