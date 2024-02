Irregolarità e troppi ospiti: i Nas fanno chiudere una struttura per minori stranieri

TRIESTE - Il Comune di Trieste, dopo gli accertamenti dei carabinieri dei Nas di Udine, ha revocato l'autorizzazione e fatto chiudere una comunità per minori non accompagnati, nella quale è stata riscontrata una presenza di ospiti superiore rispetto alla capienza massima autorizzata. Il responsabile è stato denunciato. Le verifiche dei Nas hanno riguardato anche altre strutture analoghe per minori: sempre a Trieste, ma anche in Alto Friuli, sono state accertate irregolarità in merito alla formazione degli operatori e alla designazione degli addetti alle emergenze. In un centro del Medio Friuli è stato denunciato il responsabile per una serie di violazioni, fra cui il mancato aggiornamento del piano antincendio: sono state accertate violazioni amministrative per 13mila euro. In una casa per anziani di Grado sono invece state accertate irregolarità circa i tempi di deposito dei rifiuti sanitari pericolosi.

In totale sono state controllate 15 strutture e sanzionate cinque.