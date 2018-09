Schianto fatale contro l'albero: triestino 50enne muore sul colpo

di E.B.

TRIESTE- Un uomo di 50 anni, triestino,, ha perso la vita restando coinvolto in un incidente stradale in Slovenia, tra San Vito di Vipacco (Podnanos) e Razdrto nel comune di Postumia. Il fatto risale a sabato scorso - 22 settembre - e viene riportato dal quotidiano Primorski devnik e dai vigili del fuoco di Postumia. L'uomo risiedeva a Opicina: era a bordo di una Volkswagen Passat quando - per ragioni ancora da chiarire - ha perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro un albero. Sarebbe morto sul colpo. Comino era padre di due gemelli di otto anni, lavorava come rappresentante per un'azienda italiana di ricambi industriali.