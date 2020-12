Rubava cellulari per rivenderli: 47enne bloccato sul confine

TRIESTE - Protagonista delle estati rivierasche dell'alto Adriatico dal 2014 al 2017, aveva rubato diversi cellulari lasciati incustoditi dai turisti che si godevano il mare, poi smerciarli a costi contenuti. L'uomo è stato intercettato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Basovizza, impegnata nei controlli di retrovalico, a bordo di un autobus di linea che dalla Spagna lo stava riportando in Italia, dove voleva raggiungere la propria famiglia. I militari lo hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Venezia per ricettazione. Si tratta di un cittadino romeno, di 47 anni, che deve scontare 6 mesi di reclusione. I Carabinieri di Basovizza, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di della Compagnia di Aurina, lo hanno accompagnato nel carcere di Udine, dove sconterà la pena definitiva.

