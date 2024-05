TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato un giovane tunisino, di 19 anni, per i reati di rapina e ricettazione in concorso nonchè indagato il giovane minorenne che lo accompagnava per il reato di rapina. Nello specifico, gli agenti, a seguito di diverse segnalazioni giunte al numero unico di emergenza, circa la presenza di una persona armata di coltello tra Piazza Unità e piazza della Borsa, sono riusciti ad intercettare l'uomo in via del Ponte: era l'autore di una serie di rapine commesse con l'utilizzo del martello e di un coltello tra via Conti e piazza Hortis e piazza Unità nel corso della notte. Nella prima rapina, la vittima - una ragazza italiana di 37 anni - è stata colpita con un pugno al rifiuto di consegnare la propria borsetta, mentre per le rapine avvenute tra piazza Hortis e piazza Unità, i rapinati hanno inseguito il rapinatore e il complice fino a che gli operatori di Polizia li hanno intercettati.

Il giovane tunisino, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un martello da cantiere da 30 cm circa, di un coltello a scatto, di uno spray al peperoncino e di una cospicua somma di denaro contante. Tutto è stato sequestrato. Il giovane tunisimo, dopo aver sentito il pm di turno, è stato portato al carcere del Coroneo mentre il minorenne è stato affidato ad un tutore del Comune di Trieste.