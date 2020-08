Ruba superalcolici ma viene bloccato da un richiedente asilo

TRIESTE - In un supermercato di Rabuiese, un pregiudicato sloveno 27enne ha sottratto superalcolici per un valore di 450 euro e ha tentato la fuga, ma è stato bloccato da un cittadino nigeriano richiedente asilo domiciliato a Trieste che si trovava nei pressi dell’esercizio. Il nigeriano ha visto l’uomo precipitarsi fuori dal supermercato inseguito da una commessa e, capito cosa stesse succedendo, con prontezza l’ha raggiunto e immobilizzato in attesa dei Carabinieri. Lo sloveno ha tentato a più riprese di divincolarsi e ne è nata una colluttazione, sedata solo dall’arrivo dei Carabinieri di Borgo San Sergio che hanno preso in consegna giovane e lo hanno dichiarato in arresto per rapina. Il coraggioso nigeriano a seguito delle percosse ricevute ha subito lesioni guaribili in 15 giorni.

Episodio analogo in città, dove un 38enne rumeno ha sottratto merce presso un supermercato nei pressi della stazione ma è stato fermato all’uscita dall’addetto alla vigilanza. Dagli accertamenti dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di via Hermet è emerso nei suoi confronti anche un divieto di ritorno nel comune di Trieste. È stato quindi deferito per il furto e per l’inosservanza de divieto.















