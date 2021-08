Ritrova online la bici rubata 3 anni fa: nei guai un triestino 65enne

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione un triestino 65enne. Questi i fatti: circa tre anni fa una donna aveva subito il furto di una bicicletta all’esterno di un centro commerciale a Capodistria, in Slovenia. Ne aveva fatto denuncia nell’immediatezza alle autorità di Polizia e due giorni dopo presso il Commissariato di San Sabba. Nei giorni scorsi, “girando” fra i siti di compravendita di biciclette, ha notato su un sito del settore quella che poteva essere stata la sua. Ha dunque avviato i contatti e si è recata in un garage adibito a luogo di compravendita di bici usate dove ha riconosciuto la sua tramite dei segni caratteristici. La donna ha informato subito la sala operativa della Questura tramite il numero unico 112. Ricostruito l'episodio, l'uomo affittuario del garage è stato denunciato. Lo stesso aveva acquistato tempo fa il velocipide da un’altra persona.